Англія

Польський воротар може стати частиною проєкту новоспеченого учасника АПЛ.

Сандерленд після повернення до АПЛ активно працює над підсиленням складу й вже розпочав офіційні переговори з Ніццою щодо трансферу польського воротаря Марцина Булки. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Булка, який провів стабільний сезон у Лізі 1, привернув увагу кількох європейських клубів, однак саме Сандерленд наразі вийшов у лідери гонки за його підпис.

Представники "чорних котів" вже ведуть активні перемовини з Ніццою щодо умов трансферу. Раніше повідомлялося, що 25-річний поляк був ціллю Манчестер Юнайтед, проте перші конкретні кроки зробив саме новачок Прем'єр-ліги.

Протягом вже завершеної кампанії Марцин Булка пропустив 55 голів у 40 матчах (8 "сухих") усіх турнірів.