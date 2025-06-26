Англія

Гравець отримав травму.

Англійський Манчестер Сіті готується до матчу третього туру Клубного чемпіонату світу-2025 проти туринського Ювентуса.

Ювентус — Манчестер Сіті. Напередодні

За день до матчу головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола мав пресконференцію й повідомив присутніх на ній про травму аргентинського нападника Клаудіо "Diablito" Ечеверрі.

У форварда діагностували пошкодження гомілкостопу, тому найближчі два-три тижні він буде відновлюватись від травми, тоді як останнє тренування команди він відвідав на милицях.

Ечеверрі за пів року виступів за Манчестер Сіті провів лише три гри (64 хвилини) та забив один гол.