Англія

Англійський клуб зміцнює склад перед поверненням в АПЛ.

Бернлі, який за підсумками сезону-2024/25 повернувся до англійської Прем'єр-ліги, оформив трансфер молодого німецького воротаря Макса Вайсса з Карлсруе. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Зазначається, що 21-річний німець підписав трудову угоду з новою командою до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Бернлі заплатив за Вайсса чотири мільйони євро.

Минулого сезону Макс Вайсс провів за Карлсруе 37 матчів, пропустив 57 голів та 10 разів відіграв "на нуль".

Карлсруе за підсумками сезону-2024/25 посів восьме місце в турнірній таблиці Бундесліги 2, набравши загалом 52 пункти.