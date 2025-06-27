Досвідчений воротар залишиться на Олд Траффорд.
Том Гітон, Getty Images
27 червня 2025, 13:23
Голкіпер Том Гітон оновив свою угоду з Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.
Новий контракт із 39-річним англійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Вихованець манкуніанців повернувся до клубу влітку 2021 року, на правах вільного агента залишивши Астон Віллу.
Загалом на рахунку Гітона участь у трьох матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Сандерленд націлений забрати Булку з-під носа МЮ.