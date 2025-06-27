Англія

Досвідчений воротар залишиться на Олд Траффорд.

Голкіпер Том Гітон оновив свою угоду з Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 39-річним англійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Вихованець манкуніанців повернувся до клубу влітку 2021 року, на правах вільного агента залишивши Астон Віллу.

Загалом на рахунку Гітона участь у трьох матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд націлений забрати Булку з-під носа МЮ.