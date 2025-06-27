Англія

Контракт 48-річного фахівця був розірваний.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой завершив роботу з Лестер Сіті.

Контракт з 48-річним тренером був розірваний після закінчення сезону-2024/25, за підсумками якого клуб посів 18-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і покинув елітний дивізіон. Колишній наставник висловив подяку всім, хто супроводжував його в роботі:

"Хочу подякувати гравцям, тренерському штабу, співробітникам академії та всьому персоналу за професіоналізм і самовіддачу протягом мого часу в клубі. Окреме спасибі вболівальникам за підтримку. Щиро бажаю Лестеру всього найкращого", — сказав тренер в інтерв'ю клубній прес-службі.

Ван Ністелрой прийшов в Лестер в листопаді 2024 року, але не зміг змінити хід невдалого сезону.