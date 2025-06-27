Англія

Нідерландський спеціаліст шукатиме нове місце роботи.

Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Рудом ван Ністелроєм.

Спеціаліст очолив "лисиць" на початку грудня 2024 року. Під керівництвом 48-річного нідерландця клуб провів 25 матчів у чемпіонаті Англії (4В, 3Н, 18П) і вилетів з 1/16 фіналу Кубка країни, на виїзді поступившись Манчестер Юнайтед (1:2).

Нагадаємо, що Лестер Сіті фінішував 18-м у турнірній таблиці АПЛ-2024/25, вкотре опинившись у Чемпіоншипі.

Раніше повідомлялося, що замінити ван Ністелроя на посаді керманича "лисиць" може колишній головний тренер Саутгемптона, але той вирішив приєднатися до Рейнджерс.