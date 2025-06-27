Англія

Французький гранд веде просунуті переговори з Борнмутом, щоб завершити підписання українця.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний найближчим часом може стати гравцем Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, 22-річний оборонець уже досяг принципової домовленості з ПСЖ щодо особистого контракту.

За інформацією джерела, на українського гравця також претендували інші топклуби Європи, зокрема Ліверпуль. Однак, за словами Плеттенберга, зацікавленість мерсісайдців так і не переросла у конкретну пропозицію.

Наразі тривають активні та просунуті перемовини між ПСЖ і Борнмутом щодо трансферної суми, яка з урахуванням бонусів може сягнути 70 млн євро. У разі успішної угоди це стане одним із найдорожчих переходів українського гравця в історії.