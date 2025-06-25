Франція

Французький гранд прагне підписати українського захисника з Борнмута — 25 червня відбулися нові спроби у цьому напрямку.

Парі Сен-Жермен у середу, 25 червня, провів новий раунд переговорів із Борнмутом щодо трансферу центрального захисника збірної України Іллі Забарного.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, переговори між клубами тривають, і французький гранд серйозно налаштований завершити угоду щодо 22-річного українця найближчим часом.

Сам Забарний зацікавлений у переході до ПСЖ і вже погодився на трансфер у французький гранд. Залишилося узгодити ключові деталі угоди між клубами, після чого угода може бути фіналізована.

Нагадаємо, що за п'ять днів до цього, з'являлася інформація про відхилену Борнмутом вже другу пропозицію ПСЖ щодо Заби у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Як повідомлялося, "вишні" оцінили українського центрбека в 70 мільйонів.