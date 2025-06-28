Англія

Шеймус продовжить співпрацю з шотландським фахівцем.

Капітан ліверпульського Евертона Шеймус Коулман висловився про головного тренера команди Девіда Моєса. Його слова наводить офіційний сайт "ірисок".

"В особі Девіда Моєса у нас є ідеальний тренер, який виведе нас у нову еру. Він знову продемонстрував свої здібності після повернення, це позначилося на нашій грі в минулому сезоні. Він розуміє цей футбольний клуб, стандарти, яких вимагають щодня, і що означає грати за Евертон.

Він допоміг стабілізувати клуб після свого повернення, і у нас є тренер, який піклується про Евертон так само, як і я.

Добре відомо, що цього літа у нас буде багато нових облич, і я сподіваюся, що зможу допомогти їм освоїтися якомога швидше. І після розчаровуючого періоду травм у минулому сезоні я зосереджуся на старанній роботі, проводячи якомога більше часу на полі та допомагаючи Евертону всіма можливими способами", — сказав Коулман.

Раніше повідомлялося, що Коулман продовжив контракт та проведе 17-й сезон за Евертон.