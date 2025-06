Капітан Евертона Шеймус Коулман продовжив контракт з клубом ще на один сезон — нова угода розрахована до червня 2026 року.

Таким чином, 36-річний ветеран почне свій 17-й сезон у футболці "ірисок", продовжуючи писати власну главу в історії клубу. Придбаний у ірландського Слайго Роверс за символічні 60 тисяч фунтів у січні 2009 року, Коулмен перетворився на справжню легенду Гудісон Парк.

A new era… with our leader. 💙 pic.twitter.com/YYhAA065LS