Англія

36-річний ветеран продовжить грати за "ірисок".

Капітан Евертона Шеймус Коулман продовжив контракт з клубом ще на один сезон — нова угода розрахована до червня 2026 року.

Таким чином, 36-річний ветеран почне свій 17-й сезон у футболці "ірисок", продовжуючи писати власну главу в історії клубу. Придбаний у ірландського Слайго Роверс за символічні 60 тисяч фунтів у січні 2009 року, Коулмен перетворився на справжню легенду Гудісон Парк.

A new era… with our leader. 💙 pic.twitter.com/YYhAA065LS — Everton (@Everton) June 27, 2025

Сьогодні він є абсолютним рекордсменом клубу за кількістю матчів в АПЛ — на його рахунку 369 ігор в англійській еліті.

В цілому ірландець провів 428 матчів за Евертон у всіх турнірах — це 12-й результат в історії клубу.