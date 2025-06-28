Англія

Обидва клуби готові заплатити понад 50 млн фунтів стерлінгів, але переговори тривають.

Нападник Брайтона Жуан Педро залишається в центрі уваги грандів Премʼєр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ед Ааронс із The Guardian, "чайки" відхилили пропозиції двох клубів АПЛ – йдеться про Ньюкасл і Челсі – які перевищували 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Незважаючи на щедрі пропозиції, Брайтон не поспішає розлучатися з бразильцем, який минулого сезону був одним із ключових гравців команди. 23-річний бразилець має контракт із клубом до літа 2028 року і вже зарекомендував себе як важливий актив у проєкті Брайтона.

Переговори щодо потенційного трансферу тривають, але позиція Брайтона наразі залишається твердою: клуб не має наміру продавати Жуана Педро, якщо не отримає справді виняткову пропозицію.

У минулому сезоні АПЛ Жуан Педро провів 27 матчів (1953 хвилини), забив 10 голів та віддав 6 асистів.