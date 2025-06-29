Англія

Ситуація, коли можна обирати майбутнє в одній із найсильніших ліг світу.

Французький центральний півзахисник Маттео Гендузі після не надто вдалого трансферу до лондонського Арсеналу в 2018 році, період виступів за який для гравця супроводжувався орендами до берлінської Герти та французького Марселя, транзитом через "провансальців" опинився в римському Лаціо в 2023 році.

Відтоді 26-річний виконавець настільки сподобався "орлам" та їхнім уболівальникам, що став невід’ємною частиною команди й провів продуктивний сезон із 48 матчами, одним голом та п’ятьма гольовими передачами.

Із таким доробком футболіст отримав чималий попит на трансферному ринку, і дедалі більше пропозицій на його адресу надходять з АПЛ.

Бірмінгемська Астон Вілла, Ньюкасл, а тепер і Сандерленд — явно не вичерпний перелік претендентів на француза.

Однак є одне "але" — сам Гендузі наразі не розглядає варіант із від’їздом із Риму, бо його все влаштовує в місцевому клубі.