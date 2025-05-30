Англія

Француз може повернутися на Туманний Альбіон.

Півзахисник римського Лаціо Маттео Гендузі зацікавив англійський Ньюкасл Юнайтед. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, трансфер 26-річного француза залежить від майбутнього в англійському клубі Сандро Тоналі. Якщо італійський півзахисник залишить влітку "сорок", Гендузі буде першим вибором для керівництва Ньюкасла на позицію центрального хавбека.

Зазначається, що Лаціо готове відпустити свого гравця за 40 млн. євро.

Чинна трудова угода француза з "орлами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Маттео Гендузі відіграв за Лаціо 48 матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.