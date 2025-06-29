Англія

Домінік попрощався з "ірисками".

Центральний нападник Домінік Калверт-Льюїн на своїй сторінці в Instagram підтвердив, що залишить Евертон на правах вільного агента.

"Іриски" пропонували нині 28-річному англійцеві продовжити контракт ближче до завершення сезону-2023/24 і з того часу були й надалі зацікавлені в цьому, але досягнути домовленості сторонам так і не вдалося.

"Це рішення далося мені нелегко. Евертон був моїм домом із 19 років. Тут у мені побачили потенціал, спонукали мене до зростання, сформувавши мене і як футболіста, і як людину. Це рішення стосувалося не тільки мене, але й моєї родини, разом з якою ми довго обмірковували його. Ми вважаємо, що це правильний момент, щоб знайти новий виклик і продовжувати рости, що не применшує мого довічного зв'язку з Евертоном", — написав гравець.

Минулого літа Калверт-Льюїн відмовився від переходу до Ньюкасл Юнайтед. Манчестер Юнайтед теж цікавився можливістю посилитися Домініком.

Виконавець представляв Евертон із кінця серпня 2016 року. Тоді "іриски" виклали 1.8 млн євро рідному для нього Шеффілд Юнайтед. За даними transfermarkt, на рахунку англійця 71 гол і 22 асисти в 273-х матчах за клуб із Ліверпуля в усіх турнірах. Він є третім найкращим в історії бомбардиром Евертона в АПЛ (57).

Нагадаємо, нещодавно свою угоду з клубом оновив 36-річний Шеймус Коулман.