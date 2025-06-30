Англія

Манчестер Сіті буде важко втримати гравця.

Англійський атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті в цьому сезоні не мав постійної ігрової практики в команді Хосепа Гвардіоли.

Однак це не завадило 22-річному виконавцю влітку поїхати до Словаччини на чемпіона Європи в складі своєї молодіжної збірної та виграти турнір, зігравши в кожному з матчів, забивши один гол та віддавши одну гольову передачу.

І оскільки на клубному рівні особливих зрушень у контексті місця в стартовому складі Макейті очікувати не доводиться, то за рік до завершення контракту на нього точно полюватимуть на трансферному ринку.

Наразі відомо про, щонайменше, п’ять німецьких клубів, які вже готові розпочинати розмови із Сіті щодо трансферу.

Це — дортмундська Боруссія, леверкузенський Баєр, франкфуртський Айнтрахт, РБ Лейпциг та Штутгарт, тож Джеймсу буде, із чого вибрати.

У цьому сезоні на рахунку Макейті 27 матчів (936 хвилини) та сім голів на клубному рівні.