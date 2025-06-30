Англія

Легенда, яку футбольний світ міг втратити.

Легендарний капітан Ліверпуля Стівен Джеррард розповів про моторошні думки, які були в його голові після сумнозвісної гольової помилки в матчі проти Челсі, що коштувала "червоним" титулу чемпіона Англії у сезоні-2013/14. Його слова наводить Sportbible.com.

"Я відчував таке сильне заціпеніння, ніби втратив когось зі своєї родини. Здавалося, що вся моя чверть століття, проведена в цьому футбольному клубі, вилилася з мене. Я навіть не намагалася стримати сліз, коли події цього дня знову і знову прокручувалися в моїй голові.

Я сидів на задньому сидінні машини і відчував, як сльози котяться по моєму обличчю. Я не плакав багато років, але дорогою додому я не міг зупинитися. Було дуже тихо, поки ми віддалялися все далі й далі від Енфілда.

Я почувався ізольованим та дуже самотнім. Гімн Ліверпуля нагадує вам про необхідність високо тримати голову, коли ви йдете крізь бурю. Він нагадує вам про те, що не потрібно боятися темряви. Потрібно йти вперед, незважаючи на вітер і дощ, незважаючи на те, що твої мрії руйнуються, і йти вперед із надією в серці. Я не відчував, що в мене залишилося багато надії. Тоді мені здавалося, що я йду шляхом самогубства", — заявив Джеррард.

Нагадаємо, 27-го квітня, 2014 року, у матчі між Ліверпулем та Челсі за рахунку 0:0 на 45-й хвилині зустрічі, Стівен Джеррард підсковзнувся, що дозволило на той момент нападнику "синіх" Демба Ба перехопити м'яч та у підсумку реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем "червоних". Фінальний свисток зафіксував перемогу лондонської команди із рахунком 2:0. Завдяки цій поразці Манчестер Сіті, який відставав від Ліверпуля на один пункт вирвався вперед у чемпіонській гонці та після 38 зіграних турів фінішував першим у турнірній таблиці АПЛ.