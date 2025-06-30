Англія

Екітіке, Ісак та Осімген — пріоритетні варіанти “червоних” на позицію "дев'ятки".

Ліверпуль активно шукає підсилення в атакуючій лінії і наразі зосереджений на трьох основних кандидатах на позицію центрфорварда — Юго Екітіке з франкфуртського Айнтрахта, Александері Ісаку з Ньюкасл Юнайтед та Вікторі Осімгені з Наполі.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, мерсісайдський клуб ретельно перевірив усіх трьох форвардів, зокрема французький нападник Екітіке займає дуже високе місце в списку пріоритетів.

Водночас Юго розуміє, що для переходу до Ліверпуля йому доведеться запастися терпінням, адже клуб має спочатку продати деяких інших гравців.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Франкфурт готовий продати Юго Екітіке лише за 100 мільйонів євро.