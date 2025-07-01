Англія

Вінгер, ймовірно, продовжить кар'єру в складі "червоних дияволів".

Нападник Брентфорда Брайан Мбемо близький до переходу в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Себастьєн Відаль.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" близькі до досягнення угоди з "бджолами" про підписання Мбемо. Підкреслюється, що переговори йдуть добре, угода може бути закрита найближчим часом.

У сезоні-2024/25 Мбемо взяв участь у 42 зустрічах з урахуванням всіх турнірів, 20 разів вразив ворота суперників і записав на свій рахунок дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що інтерес до 25-річного камерунського футболіста виявляє лондонський Тоттенгем.