Англія

30-річний футболіст продовжить кар'єру на Емірейтс.

Арсенал через свій офіційний сайт оголосив про поповнення в складі. Контракт з лондонським клубом підписав воротар Кепа Аррісабалага.

30-річний футболіст перейшов в Арсенал з Челсі. Термін контракту Кепи Арсенал не розкриває, але преса говорить про те, що трудовий договір розрахований на три сезони. За "канонірів" Кепа виступатиме під номером 13.

"Я дійсно дуже радий опинитися тут. Дуже схвильований і з нетерпінням чекаю на те, що буде далі", — сказав Кепа серед іншого.

У сезоні-2024/25 Кепа на правах оренди виступав за Борнмут. У 35 матчах за цю команду голкіпер пропустив 43 голи.