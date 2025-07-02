Англія

Клуби намагаються знайти спільне бачення.

Англійський нападник Джейдон Санчо минулий сезон провів у оренді в лондонському Челсі за 5,9 млн євро, а ще пів року до цього виступав за дортмундську Боруссію.

Проте його контракт увесь цей час належав Манчестер Юнайтед, який, судячи з усього, не розраховує на 25-річного виконавця навіть після його чергового повернення до розташування клубу.

А отже це літнє трансферне вікно — чергова можливість для Санчо знайти собі новий клуб. Цього разу — на постійній основі.

Туринський Ювентус хотів би забрати до себе гравця, у якого контракт із Юнайтед розрахований ще на рік, проте постає питання компенсації.

Клуб із Манчестер хоче 25 млн євро, туринці — не надто воліють виплачувати ці кошти.

Натомість "Стара Синьйора" пропонує обмін — один із трьох гравців на вибір: Дуглас Луїс, Душан Влахович чи Тімоті Веа, можуть перейти до "Червоних дияволів", якщо їм це буде цікаво.

У минулому сезоні Санчо відзначився п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах.