Англія

"Червоні дияволи" оцінюють футболіста у 25 мільйонів євро.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може змінити клуб у літнє трансферне вікно, вирушивши до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного англійця зацікавлений Наполі, який вже погодився перейти до складу "неаполітанців".

Водночас керівництво "червоних дияволів" виставило цінник на гравця у розмірі 25 мільйонів євро, а його контракт розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Санчо провів 41 матч за Челсі, в яких забив п'ять голів та віддав вісім асистів.