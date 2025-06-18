"Червоні дияволи" оцінюють футболіста у 25 мільйонів євро.
Джейдон Санчо, Getty Images
18 червня 2025, 16:35
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може змінити клуб у літнє трансферне вікно, вирушивши до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного англійця зацікавлений Наполі, який вже погодився перейти до складу "неаполітанців".
Водночас керівництво "червоних дияволів" виставило цінник на гравця у розмірі 25 мільйонів євро, а його контракт розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Санчо провів 41 матч за Челсі, в яких забив п'ять голів та віддав вісім асистів.