Клуби синхронно оголосили про перехід захисника.
Джарелл Кванса, x.com/bayer04_en
02 липня 2025, 13:12
У процесі перемовин щодо рекордного трансферу атакувального півзахисника Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра до англійського Ліверпуля, судячи з усього, лише одним футболістом розмови не обмежились.
Бо одразу після переходу німецького футболіста до "червоних" з’явилась інформація про майбутній трансфер у зворотньому напрямку англійського центрального захисника Джарелла Кванси.
Зрештою, чутки набули офіційного підтвердження й "фармацевти" представили свого 22-річного новачка.
Сума трансферу склала 30 млн євро + 5 млн євро бонусів, а контракт підписано до 2030 року.
Утім, Ліверпуль, починаючи з літа 2027 року матиме можливість відкликати гравця назад, заплативши при цьому 60 млн євро + бонуси.
Кванса в минулому сезоні відіграв 25 матчів (1290 хвилин), тоді як загалом за "червоних" провів 58 ігор, забив три голи та віддав три гольові передачі.