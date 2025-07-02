Англія

Клуби синхронно оголосили про перехід захисника.

У процесі перемовин щодо рекордного трансферу атакувального півзахисника Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра до англійського Ліверпуля, судячи з усього, лише одним футболістом розмови не обмежились.

Бо одразу після переходу німецького футболіста до "червоних" з’явилась інформація про майбутній трансфер у зворотньому напрямку англійського центрального захисника Джарелла Кванси.

Зрештою, чутки набули офіційного підтвердження й "фармацевти" представили свого 22-річного новачка.

Сума трансферу склала 30 млн євро + 5 млн євро бонусів, а контракт підписано до 2030 року.

Утім, Ліверпуль, починаючи з літа 2027 року матиме можливість відкликати гравця назад, заплативши при цьому 60 млн євро + бонуси.

Кванса в минулому сезоні відіграв 25 матчів (1290 хвилин), тоді як загалом за "червоних" провів 58 ігор, забив три голи та віддав три гольові передачі.