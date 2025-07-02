"Сині" придбали бразильського нападника Брайтона.
Жуан Педро, chelseafc.com
02 липня 2025, 16:26
Центральний нападник Жуан Педро залишив Брайтон і приєднався до Челсі, передає офіційний сайт лондонського клубу.
Із 23-річним бразильцем "сині" підписали розрахований до кінця червня 2033-го контракт. За даними журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу склала 55+5 млн фунтів стерлінгів.
Брайтон Педро представляв із липня 2023 року. Тоді Вотфорд отримав за нього 34.2 млн євро. Із того часу Жуан узяв участь у 70-ти матчах "мартинів" у всіх турнірах, відзначившись 30-ма голами й десятьма асистами.
Зазначимо, що нападник зможе допомогти Челсі в чвертьфінальному матчі плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США проти Палмейраса. Протистояння заплановано на суботу, 5 червня (початок — о 23:00 за Києвом).