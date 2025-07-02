Англія

На посаді асистента керманича "червоних" Джованні замінив свого співвітчизника.

Після відходу з Ліверпуля Джона Гейтінги клуб знайшов нового асистента головного тренера Арне Слота.

На своєму офіційному сайті "червоні" оголосили про призначення Джованні ван Бронкхорста. Раніше 50-річний нідерландець працював із Бешикташем, Рейнджерс, Гуанчжоу Фулі, Феєнордом і Феєнордом U-21. У клубі з Роттердама він також обіймав посаду асистента керманича.

На рахунку спеціаліста перемоги в Ередивізі, Кубку (х2) і Суперкубку Нідерландів (х2), Кубку Шотландії і Суперкубку Туреччини.

Нагадаємо, експомічник Слота Гейтінга очолив амстердамський Аякс.

У Ліверпулі також повідомили, що Хаві Валеро став новим тренером голкіперів, замінивши Фабіана Отте й Клаудіо Таффарела.