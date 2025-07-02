Англія

Олів'є Боскальї поповнив склад клубу АПЛ.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Олів'є Боскальї і відхід лівого півзахисника Валентіна Барко.

Із 27-річним французом "мартини" оформили розрахований до кінця червня 2030-го контракт. Свій колишній клуб, а саме ПСВ, він залишив на правах вільного агента.

Olivier Boscagli has arrived! 💙🤍 pic.twitter.com/KRKSl2ZEL0 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2025

Ейндговенців Боскальї представляв із літа 2019 року. Тоді його придбали в Ніцци за 2 млн євро. На рахунку Олів'є 11 голів і 13 асистів у 204-х матчах за ПСВ, якому він допоміг виграти чемпіонат Нідерландів (2х), а також здобути Кубок (2х) і Суперкубок країни (3х).

Влітку 2024-го Брайтон намагався придбати оборонця за 8.5 млн фунтів стерлінгів. Француз був найкращим на своїй позиції в Ередивізі-2024/25 за оцінками статистичних порталів WhoScored і Sofascore.

У той же час "мартини" попрощалися з 20-річним аргентинцем, яким посилилися в січні 2024-го. Тоді рідна для Барко Бока Хуніорс отримала за нього 9.15 млн євро. За клуб АПЛ він провів усього сім матчів у всіх турнірах.

Першу частину минулої кампанії Валентін на правах оренди представляв Севілью (один асист у дев'яти матчах), після чого перебрався до Страсбура (два асисти в 15-ти матчах).

➡️ ✍️ #MercatoRCSA I 𝙊𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙡𝙚𝙫𝙚́𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙤 !



Arrivé en prêt de Brighton l’hiver dernier, l’international argentin s'est engagé avec le Racing jusqu’en 2029.



Le communiqué :

➡️ https://t.co/jmRjltKKYL pic.twitter.com/5PyMTPLWZR — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2025

За даними журналіста Фабріціо Романо, клуб Ліги 1 орендував аргентинця із зобов'язанням викупити його за 10 млн євро. Брайтон отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу виконавця. Контракт Барко зі Страсбуром розраховано до кінця червня 2029 року.