Олів'є Боскальї поповнив склад клубу АПЛ.
Олів'є Боскальї, brightonandhovealbion.com
02 липня 2025, 20:29
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Олів'є Боскальї і відхід лівого півзахисника Валентіна Барко.
Із 27-річним французом "мартини" оформили розрахований до кінця червня 2030-го контракт. Свій колишній клуб, а саме ПСВ, він залишив на правах вільного агента.
Ейндговенців Боскальї представляв із літа 2019 року. Тоді його придбали в Ніцци за 2 млн євро. На рахунку Олів'є 11 голів і 13 асистів у 204-х матчах за ПСВ, якому він допоміг виграти чемпіонат Нідерландів (2х), а також здобути Кубок (2х) і Суперкубок країни (3х).
Влітку 2024-го Брайтон намагався придбати оборонця за 8.5 млн фунтів стерлінгів. Француз був найкращим на своїй позиції в Ередивізі-2024/25 за оцінками статистичних порталів WhoScored і Sofascore.
У той же час "мартини" попрощалися з 20-річним аргентинцем, яким посилилися в січні 2024-го. Тоді рідна для Барко Бока Хуніорс отримала за нього 9.15 млн євро. За клуб АПЛ він провів усього сім матчів у всіх турнірах.
Першу частину минулої кампанії Валентін на правах оренди представляв Севілью (один асист у дев'яти матчах), після чого перебрався до Страсбура (два асисти в 15-ти матчах).
За даними журналіста Фабріціо Романо, клуб Ліги 1 орендував аргентинця із зобов'язанням викупити його за 10 млн євро. Брайтон отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу виконавця. Контракт Барко зі Страсбуром розраховано до кінця червня 2029 року.