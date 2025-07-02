Англія

Центрфорвард Тьєрно Баррі може опинитися в АПЛ.

Центральний нападник Вільярреала Тьєрно Баррі вже найближчим часом може поповнити склад Евертона.

За даними журналіста Ніколо Скіри, перехід 22-річного француза перебуває на завершальній стадії. Очікується, що талановитий виконавець підпише розрахований до кінця червня 2030-го контракт з "ірисками".

Портал ESPN повідомляє, що договір про співпрацю між Вільярреалом і Баррі містить клаусулу в розмірі 40 млн євро, але Евертон намагається домовитися про знижку.

"Жовта субмарина" посилилася Тьєрно в серпні 2024-го, підписавши з ним п'ятирічний контракт. Тоді Базель отримав за гравця 14 млн. На рахунку француза 11 голів і чотири асисти в 35-ти матчах Ла Ліги.

Баррі представляв збірну Франції U-21 на нещодавно завершеному Євро-2025 у Словаччині. Загалом на його рахунку один гол у восьми матчах за молодіжну національну команду в усіх турнірах.