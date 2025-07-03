Англія

Англійці серйозно налаштовані на трансфер португальця.

Англійський Манчестер Сіті має намір оформити трансфер воротаря Порту Діогу Кошти. Про це повідомляє авторитетний ресурс BBC.

За інформацією джерела, керівництво "містян" погодилося на виплату "клаусули" 25-річного португальця, яка прописана в контракті футболіста та становить 75 млн. євро.

Зазначається, що сам голкіпер вже дав згоду на перехід до Ман Сіті. Наразі агент капітана Порту Жорже Мендеш веде активні переговори з обома клубами для пришвидшення закриття угоди.

Минулого сезону Діогу Кошта провів за Порту 43 матчі, пропустив 45 м'ячів та 19 разів відіграв "на нуль".

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