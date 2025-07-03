Англія

Трагічна новина.

28-річний португальський футболіст Ліверпуля Діогу Жота загинув сьогодні рано вранці в дорожньо-транспортній пригоді в іспанській провінції Самора. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, аварія сталася на 65-му кілометрі траси А-52, недалеко від муніципалітету Паласіос-де-Санабріа.

Зазначається, що Жота загинув, коли автомобіль, у якому він їхав зі своїм 26-річним братом Андре, зійшов з дороги, що призвело до пожежі. Зі слів очевидців, які зателефонували за номером 112, автомобіль був повністю охоплений полум'ям.

Раніше повідомлялося, що пішов із життя ексфорвард збірної Англії Алан Пікок.