Англія

Гравець Юніону може продовжити кар'єру в АПЛ.

20-річний хавбек Ноа Садікі, який виступає в бельгійському чемпіонаті за Юніон, може змінити клубну прописку. Про це повідомляють журналісти The Athletic.

Згідно з інформацією джерела, африканського півзахисника в свої ряди хоче отримати Сандерленд. Сума потенційної угоди оцінюється в 20,5 мільйона євро. Трудовий договір гравця з бельгійським колективом розрахований до літа 2027 року.

У минулому сезоні півзахисник взяв участь у 55 поєдинках, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі і шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд близький до придбання Петровича.