Англія

Челсі може заробити близько 25 млн євро на продажі свого воротаря.

Сандерленд працює над трансфером голкіпера Челсі Джордже Петровича, передає журналіст Саша Тавольєрі.

"Чорні коти" близькі до придбання 25-річного серба. Очікується, що сума трансферу складе близько 25 млн євро. Петрович має підписати із Сандерлендом п'ятирічний контракт. Челсі придбав Джордже в Нью-Інгленд Революшн за 16 млн євро в серпні 2023 року.

За лондонський клуб воротар провів 31 матч (сім "сухих") у всіх турнірах сезону-2023/24, пропустивши 44 гола. Протягом минулої кампанії він на правах оренди представляв Страсбур. У 31-му протистоянні Ліги 1 Петрович пропустив 38 голів, десять разів зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, нещодавно Сандерленд побив свій трансферний рекорд, придбавши колишнього одноклубника Джордже.