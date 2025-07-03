Англія

Один із найяскравіших талантів Ередивізі переходить до Прем’єр-ліги

20-річний півзахисник підписав п'ятирічний контракт з опцією продовження ще на рік.

Міламбо переїде до АПЛ після вражаючого сезону, де він провів 42 матчі за Феєнорд: 7 голів, 8 передач. У Лізі чемпіонів зіграв дев'ять матчів: 3 голи, 1 передача.

У складі збірної Нідерландів U-21 гравець дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2025, де поступився Англії (1:2).

"Ми всі дуже раді приходу Антоні Міламбо", – сказав технічний директор Лі Дайкс.

“Відділ скаутів уважно стежив уже декілька років за розвитком Антоні у Феєнорді”.

"Ми вважаємо, що Антоні має всі необхідні якості, щоб стати дуже хорошим гравцем Прем'єр-ліги, і відчуваємо, що він має потенціал розвинути свою гру до високого рівня тут, в Англії".

Головний тренер Кіт Ендрюс додав: «Мені подобається, як Антоні бере м'яч і прориває; він вміє обходити гравців і є загрозою для воріт. Він доповнить півзахисників, які є в нашій команді».

Міламбо дебютував у професійній кар'єрі за Феєнорд у серпні 2021 року в матчі Ліги Європи проти Люцерна, який завершився перемогою з рахунком 3:0. У віці 16 років і 131 день він став наймолодшим гравцем клубу, побивши рекорд Джорджініо Вейналдума.

За увесь час у Феєнорді півзахисник забив 17 голів у 60 матчах.

Нідерландець став третім новачком Брентфорда цього літа після приходу воротаря Каоймхіна Келлехера з Ліверпуля та захисника Майкла Кайоде з Фіорентини.