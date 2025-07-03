Англія

Минулого літа Ноттінгем Форест відхилив дві пропозиції — чи зміниться думка?

За інформацією Фабріціо Романо, Ньюкасл сьогодні надіслав пропозицію Ноттінгему Форест у розмірі 75 мільйонів доларів за вінгера Ентоні Елангу.

Інтерес Ньюкасла до Еланги не є секретом. Минулого року “сороки” зробили пропозицію в 47 мільйонів доларів, яку Ноттінгем Форест одразу ж відхилив.

Згодом, у останній день трансферного вікна вони збільшили свою пропозицію одразу до 68 мільйонів доларів, але Форест знову відхилив.

Інтерес не зник і в 2025 році. Цього літа команда Едді Гау знову намагається придбати гравця.

Ноттінгем Форест твердо хоче виручити за Елангу не менше, аніж 80 мільйонів доларів.

З огляду на те, що Ноттінгем Форест кваліфікувався до Ліги конференцій, Еланга вважається ключовим гравцем для Нуну Ешпіріту Санту. Тим не менш, трансфер цілком можливий якщо Ньюкасл дасть необхідну суму.