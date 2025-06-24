Англія

"Сороки" запропонували за шведського виконавця близько 45 млн фунтів стерлінгів.

Правий вінгер Ноттінгем Форест Ентоні Еланга опинився на трансферному радарі Ньюкасл Юнайтед, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що 23-річного шведа його нинішній клуб продавати не збирається. Відповіді на відхилену пропозицію "сорок" у розмірі близько 45 млн фунтів стерлінгів не послідувало.

У Ньюкаслі тепер вирішують, чи продовжувати свої намагання придбати Елангу. Інтерес із боку клубу також приписують Антуану Семеньйо з Борнмута й Мохаммеду Кудусу з Вест Гем Юнайтед.

Ще минулого літа "сороки" були готові віддати за Ентоні приблизно ту ж суму. Йшлося про 30 млн початковим платежем, два потенційних подальших у розмірі 5 млн, включно з переходом правого вінгера Мігеля Альмірона, який пізніше, а саме наприкінці січня 2025-го, повернувся до Атланти Юнайтед.

Ноттінгем Форест посилився Елангою в липні 2023 року, за 17.5 млн євро придбавши його в Манчестер Юнайтед. На рахунку шведа 11 голів і 21 асист у 82-х матчах за "лісників" у всіх турнірах. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2028-го.