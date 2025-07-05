Англія

Український захисник таки залишиться в Чемпіоншипі.

Український центральний захисник Максим Таловєров на початку поточного року долучився до складу англійського Плімута за 2 млн євро в якості трансферу з австрійського ЛАСК.

Метою "пілігримів" було збереження місця в Чемпіоншипі, однак ситуація в турнірній таблиці була критичною й урятуватись у підсумку не вдалось.

Але Таловєров своїми виступами в 13 матчах, двома забитими м’ячами та одним гольовим пасом залишив по собі відмінне враження, тож до Першої ліги Англії разом із Плімутом не відправиться.

Сток Сіті запропонував контракт на три роки, тоді як вартість трансферу клуби вирішили не розголошувати.