Англія

Футболіст на фланг оборони команди Аморіма.

Парагвайський фланговий захисник клубу Серро Портеньйо Дієго Леон — уболівальники англійського Манчестер Юнайтед про нього дізнались одними з перших у своїй країні, коли їхній клуб ще взимку нав’язав боротьбу Манчестер Сіті та Арсеналу за право підписати собі цього таланта.

Зрештою, тоді ще 17-річний виконавець прибув на медогляд до табору "Червоних дияволів", успішно його пройшов, після чого його трансфер відклали до літа — після настання повноліття футболіста.

І ось, Манчестер Юнайтед готовий оголосити про те, що Леон долучився до складу основної команди за трохи більше ніж 8 млн євро трансферної вартості.

У цьому сезоні парагвайського футболу Дієго провів 14 матчів та забив два голи.