Англія

Українець продовжить виступи в Чемпіоншипі.

Новачок англійського Сток Сіті Максим Таловєров прокоментував свій перехід до представника Чемпіоншипу. Його слова наводить офіційний сайт "гончарів".

"Я неймовірно щасливий бути тут і носити футболку Сток Сіті. Завжди мріяв грати в Англії, а Чемпіоншип — жорстка, але особлива ліга. Інтенсивність футболу дуже висока, команди дуже конкурентоспроможні, і я знаю, наскільки це великий та амбітний клуб.



Я приїхав сюди, щоб наполегливо працювати і показати нашим вболівальникам, на що я здатен на полі. З нетерпінням чекаю зустрічі з ними на повному стадіоні, тому що саме шум вболівальників дає мені енергію і може дати всій команді справжній поштовх", — заявив Таловєров.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Сток Сіті заплатив Плімуту за Таловєрова два мільйони євро.