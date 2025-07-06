Англія

Український захисник зробив красивий жест на прощання.

Український центральний захисник Максим Таловєров завершив своє піврічне перебування в англійському клубі Плімут Аргайл, який за підсумками сезону понизився в класі до рівня Першої ліги, та перейшов у Сток Сіті, який залишився в Чемпіоншипі.

Останній жест на прощання з "пілігримами" від 25-річного виконавця полягав у написанні відкритого листа на адресу фанатів клубу.

"Хоча моє перебування в Плімут Аргайл і було коротким, я по-справжньому насолоджувався кожною миттю в цьому клубі.

Відтоді, як я приїхав, мене зустріли з розпростертими обіймами і я відчув себе частиною чогось особливого.

Тепер я їду з незабутніми спогадами — перемогою над Ліверпулем у Кубку Англії та забитим голом на стадіоні Етіхад — це моменти, які я буду носити з собою завжди.

Мені дуже шкода, що ми не змогли запобігти вильоту в минулому сезоні. Кожен із нас віддав усе, і мені боляче, що ми не втримали клуб в Чемпіоншипі, де йому і належить бути.

Я хочу подякувати моїм партнерам по команді, персоналу і, звичайно ж, дивовижній "зеленій армії" фанатів за їхню підтримку протягом усього сезону. Я бажаю Аргайлу всього найкращого.

На майбутнє, я з нетерпінням чекаю на повернення на Гоум Парк одного дня — він завжди займатиме особливе місце в моєму серці", — заявив український виконавець.

Таловєров провів за Плімут 13 матчів, відзначився двома забитими м’ячами та одним гольовим пасом.