Англія

Англійський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу хорвата, який цього літа був відсторонений від основної команди.

Крістал Пелес зробив офіційну пропозицію Аяксу щодо трансферу лівого захисника Борни Соси. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

27-річний хорват входить до списку пріоритетів лондонського клубу, який шукає підсилення позиції лівого оборонця та конкуренцію для Тайріка Мітчелла. Переговори між сторонами тривають, і Крістал Пелес вивчає можливість досягнення угоди.

Водночас Соса має й інші варіанти продовження кар’єри, тож остаточне рішення ще не ухвалене. Нагадаємо, що захисник цього літа був відсторонений від тренувань з основною командою Аякса після повернення з оренди в Торіно.

У минулому сезоні Соса провів 19 матчів у Серії А, захищаючи кольори італійського клубу, проте повноцінного контракту в Турині не отримав.