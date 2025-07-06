Англійський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу хорвата, який цього літа був відсторонений від основної команди.
Борна Соса, Getty Images
06 липня 2025, 13:58
Крістал Пелес зробив офіційну пропозицію Аяксу щодо трансферу лівого захисника Борни Соси. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.
27-річний хорват входить до списку пріоритетів лондонського клубу, який шукає підсилення позиції лівого оборонця та конкуренцію для Тайріка Мітчелла. Переговори між сторонами тривають, і Крістал Пелес вивчає можливість досягнення угоди.
Водночас Соса має й інші варіанти продовження кар’єри, тож остаточне рішення ще не ухвалене. Нагадаємо, що захисник цього літа був відсторонений від тренувань з основною командою Аякса після повернення з оренди в Торіно.
У минулому сезоні Соса провів 19 матчів у Серії А, захищаючи кольори італійського клубу, проте повноцінного контракту в Турині не отримав.