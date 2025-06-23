Англія

Джон Текстор залишає лондонський клуб через конфлікт інтересів із Ліоном, який теж гратиме в єврокубках.

Співвласник Крістал Пелес Джон Текстор досяг домовленості про продаж своєї частки в англійському клубі. Новим інвестором стане Вуді Джонсон — власник команди з американського футболу Нью-Йорк Джетс.

Сума угоди становитиме 190 мільйонів фунтів, однак фіналізація переходу ще потребує схвалення від АПЛ. За інформацією джерел, саме здатність Джонсона оперативно переказати кошти стала ключовим фактором на користь його пропозиції, яка випередила ще двох конкурентів.

Причиною виходу Текстора з проєкту Крістал Пелес стали вимоги УЄФА щодо уникнення конфлікту інтересів — бізнесмен також володіє контрольним пакетом французького Ліона. Обидва клуби здобули путівки до Ліги Європи, тому паралельне володіння порушує європейські регламенти.

Раніше повідомлялось, що Діоманде може перейти в Крістал Пелес.