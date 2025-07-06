Англія

Склад лондонців має поповнити вінгбек Борна Соса.

Крістал Пелес завершує придбання лівого захисника Аякса Борни Соси, передає видання The Athletic.

У понеділок, 7 липня, 27-річний хорват має пройти медогляд перед трансфером. Клуб з Амстердама отримає за гравця 2 млн фунтів стерлінгів.

Аякс придбав Сосу в Штутгарта у вересні 2023 року за 8 млн євро. На його рахунку п'ять асистів у 25-ти матчах за амстердамців у всіх турнірах. Сезон-2024/25 Борна провів у Торіно на правах оренди, взявши участь у 20-ти протистояннях.

Нагадаємо, першим літнім новачком Крістал Пелес був колишній воротар ПСВ.