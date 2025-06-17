Іспанія

Гравець молодіжної збірної Іспанії потрібен італійському гранду.

Мілан зробив пропозицію щодо центрального півзахисника Валенсії Хаві Герри в розмірі 20 млн євро з бонусами, передає видання Marca.

Повідомляється, що клуб Ла Ліги хоче отримати більшу суму за 22-річного іспанця. Роком раніше Атлетіко Мадрид був готовий придбати гравця Валенсії за 25 млн євро, але відмовився від нього через трансфер його колеги за позицією з Челсі Конора Галлагера.

Важливо зазначити, що 30% коштів від потенційного майбутнього переходу Герри отримає Вільярреал — перший клуб у кар'єрі Хаві. Контракт півзахисника з "кажанами" розраховано до кінця червня 2027 року.

На його рахунку вісім голів і чотири асисти у 89-ти матчах за Валенсію в усіх турнірах. Герра також представляє збірну Іспанії U-21 на Євро-2025.

Нагадаємо, у серпні 2023-го Мілан за 21.2 млн євро придбав у "кажанів" півзахисника Юнуса Муса. Зараз він близький до Наполі.