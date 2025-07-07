Англія

Спортивний директор "канонірів" Андреа Берта вилетів до Лісабону, щоб узгодити трансфер шведського форварда.

Арсенал значно просунувся в переговорах щодо трансферу нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша.

Як повідомляє авторитетний журналіст Семі Мокбел із BBC, спортивний директор лондонського клубу Андреа Берта нещодавно провів особисті переговори в Португалії з представниками лісабонського клубу.

Очікується, що трансферна угода за шведського форварда може обійтись Арсеналу у суму близько 70 мільйонів фунтів. За даними джерела, остаточно домовленість щодо особистого контракту з 27-річним гравцем — лише питання часу.

Віктор Дьокереш має за плечима два титули чемпіона Португалії та Кубок Португалії у складі Спортінга, де став справжнім лідером атаки. Усього він провів за лісабонців 102 матчі, забив 97 голів та віддав 28 асистів.

Паралельно Арсенал завершує угоду щодо переходу центрального півзахиссника та капітана Брентфорда Крістіана Нергора. Сума трансферу 29-річного півзахисника складе до 15 мільйонів фунтів.

Також лондонський клуб продовжує вести ситуацію навколо вінгера Челсі Ноні Мадуеке: персональні умови з 23-річним вінгером вже погоджено, і невдовзі може бути ухвалено рішення щодо офіційної пропозиції.