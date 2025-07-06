Каноніри домовилися з вінгером щодо особистих умов і готують офіційну пропозицію.
Ноні Мадуеке, Getty Images
06 липня 2025, 15:45
Правий півзахисник Челсі Ноні Мадуеке близький до переходу в Арсенал. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 23-річний англієць уже погодив із клубом особисті умови контракту до літа 2030 року.
Арсенал найближчим часом готується зробити першу офіційну пропозицію за футболіста. Перехід Мадуеке в інший лондонський клуб уже схвалено представниками гравця.
Нагадаємо, що Челсі придбав Мадуеке у січні 2023 року, заплативши ПСВ 35 мільйонів євро. У минулому сезоні вінгер провів 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію.