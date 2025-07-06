Англія

Каноніри домовилися з вінгером щодо особистих умов і готують офіційну пропозицію.

Правий півзахисник Челсі Ноні Мадуеке близький до переходу в Арсенал. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 23-річний англієць уже погодив із клубом особисті умови контракту до літа 2030 року.

Арсенал найближчим часом готується зробити першу офіційну пропозицію за футболіста. Перехід Мадуеке в інший лондонський клуб уже схвалено представниками гравця.

Нагадаємо, що Челсі придбав Мадуеке у січні 2023 року, заплативши ПСВ 35 мільйонів євро. У минулому сезоні вінгер провів 41 матч у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію.