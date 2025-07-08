Англія

Шведський захисник залишає Лілль після чотирьох років у Франції.

Лідс підтвердив трансфер 26-річного Габріеля Гудмундссона з Лілля. Лівий захисник підписав чотирирічний контракт до літа 2029 року. Сума угоди офіційно не розголошується.

Гудмундссон став четвертим літнім новачком клубу.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹! — Leeds United (@LUFC) July 8, 2025

Минулого сезону швед провів 45 матчів за французький клуб. У тому числі дев’ять ігор у Лізі чемпіонів. Захисник був ключовим гравцем у єврокампанії Лілля, зокрема відіграв усі 90 хвилин у переможному поєдинку з мадридським Реалом (1:0), а також відзначився якісними виступами проти Атлетіко, Ювентуса та Ліверпуля.

Універсал, може закривати як лівий фланг, так і центр захисту. Гудмундссон має за плечима 15 матчів за збірну Швеції. У червні він допоміг національній команді здобути перемогу над Угорщиною (2:0).

Його клубна кар’єра розпочалася у шведському Гальмстаді, далі були Гронінген у Нідерландах та Лілль, з яким він виграв Суперкубок Франції.