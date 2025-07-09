Дісасі може поповнити склад "сорок".
Аксель Дісасі, Getty Images
09 липня 2025, 11:56
Захисник Челсі Аксель Дісасі може перебратися в Ньюкасл. Раніше стало відомо, що Аталанта відмовилася продавати "сорокам" Джорджо Скальвіні, який був пріоритетною метою англійців.
Згідно з інформацією джерела, як альтернативу Скальвіні Ньюкасл розглядає Дісасі, який оцінюється "синіми" в 30 мільйонів євро.
Другу частину минулого сезону Дісасі провів в оренді в Астон Віллі. На рахунку гравця десять виходів на поле, але жодної результативної дії.
Чинний трудовий договір 27-річного француза з Челсі розрахований до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Інтер націлився на Нкунку.