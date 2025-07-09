Італія

27-річний футболіст може поповнити склад міланської команди.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку потрапив у сферу інтересів ще одного європейського топ-клубу.

Список претендентів на 27-річного футболіста поповнив Інтер, повідомляє інсайдер Джанлука ді Марціо.

"Нерадзуррі" хочуть освіжити лінію атаки підписанням гравця з характеристиками, яких немає у нинішніх форвардів команди.

Інтерес до Крістофера Нкунку також зберігає Баварія, яка поки що не розпочала переговори. Контракт колишньої зірки Лейпцига з Челсі розрахований до середини 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі встановив цінник на Нкунку.