Англія

"Сині" можуть отримати ще 10 млн, якщо переможуть у фіналі.

Челсі заробить 120 млн доларів у разі перемоги на Клубному чемпіонаті світу.

Команда Енцо Марески вийшла у фінал турніру, обігравши в півфінальному матчі Флуміненсе (2:0).

Журналіст Бен Джейкобс повідомляє, що виступ на клубному ЧС вже приніс Челсі 110 млн доларів. Ще 10 млн ФІФА виплатить клубу в разі перемоги у фіналі.

У фіналі турніру Челсі зіграє з Реалом або ПСЖ. Матч відбудеться в неділю, 13 липня.