"Сині" можуть отримати ще 10 млн, якщо переможуть у фіналі.
Тодд Боелі, getty images
09 липня 2025, 12:57
Челсі заробить 120 млн доларів у разі перемоги на Клубному чемпіонаті світу.
Команда Енцо Марески вийшла у фінал турніру, обігравши в півфінальному матчі Флуміненсе (2:0).
Журналіст Бен Джейкобс повідомляє, що виступ на клубному ЧС вже приніс Челсі 110 млн доларів. Ще 10 млн ФІФА виплатить клубу в разі перемоги у фіналі.
У фіналі турніру Челсі зіграє з Реалом або ПСЖ. Матч відбудеться в неділю, 13 липня.