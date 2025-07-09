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09 липня 2025, 00:07
Жуан Педро дублем прибив рідний Флуміненсе за крок до фіналу КЧС-2025
Команда Енцо Марески вибила останнього представника Бразилії в плей-оф міжнародного турніру.
Флуміненсе — Челсі, Getty Images
09 липня 2025, 00:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Флуміненсе — Челсі 0:2
Голи: Жуан Педро, 18, 56
Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Сантос (Кено, 54) — Гуга, Еркулес (Ліма, 70), Берналь (Каноббіо, 69), Нонато (Сотельдо, 66), Рене — Аріас, Кано (Еверальдо, 54).
Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 68), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — К. Палмер, Кайседо, Е. Фернандес (Сантос, 86) — Нету (Мадуеке, 68), Жуан Педро (Джексон, 60), Нкунку (Дьюзбері-Голл, 86).
Попередження: Санчес — Нонато, Сотельдо