Англія

"Каноніри" активізували перемовини з Челсі, погодивши особисті умови з самим гравцем.

Арсенал зробив перший крок у спробі підписати вінгера Челсі Ноні Мадуеке.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб із Північного Лондона подав офіційну пропозицію, яка включає пакет на загальну суму близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів, з урахуванням бонусів.

Втім, Челсі наразі не готовий погодитися на таку суму. У клубі орієнтуються на нещодавні трансфери гравців, зокрема Еланги до Ньюкасла (55 млн ф. с.), і прагнуть отримати понад 50 млн фунтів стерлінгів у вигляді гарантованого платежу.

Попри це, відносини між Арсеналом і Челсі залишаються конструктивними, і перемовини тривають. Сам Мадуеке вже погодив особисті умови контракту з "канонірами" і чекає на позитивне завершення угоди.

Нагадаємо, що Челсі придбав 23-річного Мадуеке у січні 2023 року, заплативши ПСВ 35 мільйонів євро (30 млн ф. с.). У минулому сезоні вінгер провів 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та чотирма результативними передачами.