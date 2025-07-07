Англія

Шведський вінгер змінить Ноттінгем Форест на табір "сорок".

Ньюкасл Юнайтед повністю узгодив трансфер вінгера Ентоні Еланги з Ноттінгем Форест.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби домовилися про перехід 23-річного шведського вінгера за 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також досягнуто повної домовленості з гравцем щодо довгострокового контракту — незабаром очікується медогляд та офіційне оголошення про трансфсер.

Нагадаємо, що Еланга став гравцем Фореста влітку 2023 року за 10 млн фунтів стерлінгів, перейшовши з Манчестер Юнайтед. З того моменту він провів за "лісників" 82 матчі, забив 11 голів та віддав 21 асист. "Червоні дияволи" отримають частину суми за трансфер у Ньюкасл.